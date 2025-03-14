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В Госдуме назвали слова Трампа о Курской области посылом Западу

В Госдуме назвали слова Трампа о Курской области посылом Западу

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о группировке ВСУ, оказавшейся в окружении в Курской области.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
свиномразей надо только уничтожать...😡
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