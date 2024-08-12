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В Сочи 62-летний мужчина на катере порезал винтом живот несовершеннолетней

В Сочи 62-летний мужчина на катере порезал винтом живот несовершеннолетней

Водитель судна неаккуратно выполнил разворот за буйками пляжа. В Сочи произошёл инцидент с участием маломерного судна, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.

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