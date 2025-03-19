Обидные комментарии: Зеленский заявил, что он не «компот» в меню у Трампа и Путина

В Киеве обиделись на мнение военного аналитика Майкла Кларка в эфире телеканала Sky News. Комментируя итоги вчерашнего многочасового телефонного разговора президентов Трампа и Путина, Кларк отметил, что тот факт, что Зеленский не участвовал в этих переговорах, говорит о многом.