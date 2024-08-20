Поклонники раскритиковали фигуристку Трусову из-за шуточного видео

Поклонники раскритиковали серебряную призерку зимних Олимпийских игр - 2022 Александру Трусову из-за шуточного видео с мужем - российским фигуристом Макаром Игнатовым, которое она выложила в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии