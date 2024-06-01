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Крымская газета

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Беспорядки в стране и Олимпиада 2024 с фекалиями: Макрон забывает о французах, но поддерживает Украину

Беспорядки в стране и Олимпиада 2024 с фекалиями: Макрон забывает о французах, но поддерживает Украину

Игра в императора Если у тебя Олимпиада на носу, а в реке, что протекает по принимающему игры городу, уровень фекальных бактерий превышен вдвое, да к тому же одну из подконтрольных твоему государству территорий накрыла волна беспорядков, но ты помешан на военной помощи Украине, определённо ты – полный Макрон.

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