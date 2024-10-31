Минздрав России поддержал идею ограничения продажи алкоголя

Вслед за Госдумой идею ограничения продажи алкоголя в регионах поддержали в Минздраве России. В стране набирает ход идея губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который планирует в своем регионе ограничить продажу алкоголя в будни двумя обеденными часами – с 12.