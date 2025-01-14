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Суд Казани отклонил ходатайство Мусина об освобождении по болезни

Суд Казани отклонил ходатайство Мусина об освобождении по болезни

Вахитовский районный суд Казани отказал в удовлетворении ходатайства Роберта Мусина об освобождении по состоянию здоровья.

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