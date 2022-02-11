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«Колоссальные деньги»: в соцсети оценили вклад Росатома в СМП

«Колоссальные деньги»: в соцсети оценили вклад Росатома в СМП

Как считают участники дискуссии, внушительные инвестиции окупятся за 50−70.Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» потратит на развитие Северного морского пути (СМП) почти 1,5 триллиона рублей (или около $18 миллиардов) до 2030 года.

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