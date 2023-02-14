Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Гальтье про 0:1 с «Баварией»: «ПСЖ» загнали в угол в 1-м тайме. После выхода Мбаппе мы перестроились и давили 25-30 минут»

Гальтье про 0:1 с «Баварией»: «ПСЖ» загнали в угол в 1-м тайме. После выхода Мбаппе мы перестроились и давили 25-30 минут»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов. «Как только наша игра лишилась глубины, «Бавария» насела на нас.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх