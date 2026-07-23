Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

«112»: причал у имения Пугачёвой пустят с молотка из-за нарушений

«112»: причал у имения Пугачёвой пустят с молотка из-за нарушений

Часть территории у особняка Пугачёвой в Солнечногорске выставили на торги.Федеральное агентство водных ресурсов выставило на аукцион два участка прибрежной территории возле подмосковного поместья певицы Аллы Пугачёвой в Солнечногорске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии