«112»: причал у имения Пугачёвой пустят с молотка из-за нарушений

Часть территории у особняка Пугачёвой в Солнечногорске выставили на торги.Федеральное агентство водных ресурсов выставило на аукцион два участка прибрежной территории возле подмосковного поместья певицы Аллы Пугачёвой в Солнечногорске.
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