Вежливые снаряды постучались в бункер СБУ. Не только в Сумах, но и во Львове

Вчера 64K прочитали Теперь информация подтверждена официально. Причём украинской стороной. В своём ежедневном обращении Владимир Зеленский коротко сообщил, что удар по СБУ в Сумах нанесли, потому что: "К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели".
Популярные статьи
- «Сядут и надолго»: глава МВД запустил машину возмездия над теми, кто годами выдавал мигрантам паспорта и пособия
- В НАТО требуют от России прекратить — РФ испытывает наземную версию ракеты «Циркон»
- «Списки составлены, дипломаты высланы»: Германия возмутилась решением России выслать дипломатов, назвав это не "по-товарищески"
Свежие комментарии