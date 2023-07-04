Вежливые снаряды постучались в бункер СБУ. Не только в Сумах, но и во Львове

Вчера 64K прочитали Теперь информация подтверждена официально. Причём украинской стороной. В своём ежедневном обращении Владимир Зеленский коротко сообщил, что удар по СБУ в Сумах нанесли, потому что: "К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели".