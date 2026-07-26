Более 50 пострадавших, у 42 тыс. человек нет воды, в 102 населенных пунктах – света: последствия урагана в Ростовской области

Разгул стихии накануне привел к гибели одного человека. На текущий момент в больницах остаются 11 человек, в том числе ребенок, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 26 июля 2026 года, в воскресенье.
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