В Пермском Политехе рассказали о причинах вспышек кори

«Корь представляет собой острое инфекционное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути. Хотя чаще всего оно встречается у детей в возрасте от одного года до восьми лет, взрослые также подвержены риску заражения.
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