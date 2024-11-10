Салливан: санкции не лишили Россию возможности проводить спецоперацию на Украине

Вашингтон постарается выделить всю согласованную помощь Киеву Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить спецоперацию на Украине, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.
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