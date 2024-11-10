Салливан: санкции не лишили Россию возможности проводить спецоперацию на Украине

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Петербургский дневник

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Вашингтон постарается выделить всю согласованную помощь Киеву Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить спецоперацию на Украине, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

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