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В РФ создан прицельный комплекс «Кречет» для борьбы с морскими дронами

В РФ создан прицельный комплекс «Кречет» для борьбы с морскими дронами

В РФ провели испытания разработанного для борьбы с безэкипажными катерами тепловизионного прицельного комплекса ЛПК-101 «Кречет», который можно использовать также для поражения больших ударных дронов типа «Баба Яга», сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко.

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