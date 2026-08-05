Бывшего главу турецкой оппозиции собрались лишить неприкосновенности

Запрос с требованием начать процедуру снятия депутатской неприкосновенности с лидера Новой партии Турции и депутата парламента Озгюра Озеля направила в министерство юстиции Главная республиканская прокуратура Анкары, 4 августа сообщает пресс-служба ведомства.
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