ВС РФ вернули под контроль ключевые объекты в центре Купянска и идут на окраины Российские войска на фоне успехов в районе Омельника в Запорожской области продвигаются и на других направлениях СВО.
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