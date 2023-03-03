Русская весна

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Ходаковский описал альтернативный сценарий СВО

Ходаковский описал альтернативный сценарий СВО

Командир батальона «Восток» в составе МВД ДНР, экс-командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») в своей неподражаемой манере говорит о том, что сейчас сдаваться нельзя, а также описывает то, какой он видел военную помощь России Донбассу.

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