Судовладельцы и экспортеры нефти адаптируются к новым санкционным условиям

Дисконт на нефть Urals к 26 января составлял от 80 центов до 1,2 доллара на баррель относительно середины месяца, но к концу января ставки фрахта начали стабилизироваться, и отгрузки продолжились Судовладельцы и экспортеры нефти постепенно адаптируются к новым условиям с учетом последних санкций США в отношении танкерного флота, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов.