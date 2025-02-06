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Курские новости

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Путин отметил дерзость и смелость воюющих в Курской области морпехов

Путин отметил дерзость и смелость воюющих в Курской области морпехов

На Курском направлении в боевых действиях принимают участие морские пехотинцы Тихоокеанского и Черноморского флотов, десантники и многие другие подразделения, их перечислил президент России Владимир Путин, когда проходила встреча врио главы региона Александром Хинштейном в Кремле.

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