Путин отметил дерзость и смелость воюющих в Курской области морпехов

На Курском направлении в боевых действиях принимают участие морские пехотинцы Тихоокеанского и Черноморского флотов, десантники и многие другие подразделения, их перечислил президент России Владимир Путин, когда проходила встреча врио главы региона Александром Хинштейном в Кремле.