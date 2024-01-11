Лидер хуситов Хуси назвал резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море политигрой

Хуситы из военизированной йеменской группировки "Ансар Алла" назвали принятую Советом безопасности ООН резолюцию с осуждением атак на суда в Красном море политической игрой и обвинили США в нарушении международного права.
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