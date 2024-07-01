В челябинском аэропорту задержали еще одного пассажира с миллионом рублей

Челябинские таможенники выявили случай недекларирования валюты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, более 1 миллиона рублей обнаружили сотрудники таможенного поста «Аэропорт Баландино» у пассажира, вылетавшего в Душанбе (Таджикистан).
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