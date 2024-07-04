Продажа двух хабаровских кинотеатров: "Гигант" и "Голливуд"

Владельцы двух крупных кинотеатров в Хабаровске решили продать их единым лотом. Потенциальным покупателям предлагаются объекты общей площадью более 4 тысяч квадратных метров стоимостью около 700 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии