Санду призвала Нидерланды отправить Украине больше средств ПВО

Молдавский лидер Майя Санду встретилась с голландским министром обороны Кайсой Оллонгрен. Во время общения президент призвала собеседника предоставить киевскому режиму больше средств противовоздушной обороны.
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