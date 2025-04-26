Москва не будет раскрывать содержание переговоров по Украине до их завершения – Лавров

Москва продолжает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В ходе этого процесса Россия "выдвигает и рассматривает серьезные предложения", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании , фрагмент которого был опубликован.
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