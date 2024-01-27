Дрю Бэрримор обманул мужчина из приложения для знакомств, притворившись игроком НФЛ

Дрю Бэрримор на своем именном ток-шоу рассказала, как ее обманул пользователь сайта знакомств. В беседе со своим соведущим, Россом Мэтьюзом, актриса призналась, что недавно познакомилась с претендентом на ее сердце, который представился защитником футбольной команды “Лос-Анджелес Рэмс”.
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