СК: Бастрыкин запросил доклад о насилии логопеда над 10-летним мальчиком

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, потребовал предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, связанного с противоправными действиями педагога в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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