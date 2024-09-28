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Последние слова вдовы Мадянова у могилы, слезы сына: “Мне не горько, мне обидно”

Последние слова вдовы Мадянова у могилы, слезы сына: “Мне не горько, мне обидно”

В Подмосковье состоялась церемония прощания с известным актером сериала «Солдаты» Романом Мадяновым. Родные, друзья и коллеги вспоминают о нем как о доброжелательном человеке, который всегда был готов оказать поддержку.

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