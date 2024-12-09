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В Севастополе передают в МИД данные об атаках на город для международной огласки

В Севастополе передают в МИД данные об атаках на город для международной огласки

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя оперативно передают все данные об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион в МИД РФ, чтобы предавать сведения международной огласке, сообщил ТАСС спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

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