В Севастополе передают в МИД данные об атаках на город для международной огласки

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя оперативно передают все данные об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион в МИД РФ, чтобы предавать сведения международной огласке, сообщил ТАСС спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.
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