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Царьград

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Военкоматы получат доступ к личной информации о гражданах и их семьях

Военкоматы получат доступ к личной информации о гражданах и их семьях

Эксперт объяснил, зачем государству собирать данные о доходах и имуществе военнообязанных и их родных.

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