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Бывшие девушки Леонардо ДиКаприо воспрепятствовали его отношениям с Джиджи Хадид

Бывшие девушки Леонардо ДиКаприо воспрепятствовали его отношениям с Джиджи Хадид

Бывшие подруги звезды «Титаника» Леонардо Ди Каприо дружат с востребованной моделью Джиджи Хадид. Влюбленный голливудский актер не может добиться расположения звезды подиума из-за ее приятельниц, которые уже рассказали ей всю правду про артиста.

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