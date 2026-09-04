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Лига PARI. «Торпедо» в гостях у «Текстильщика», «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» в субботу

10-й тур Лиги PARI стартует в пятницу матчем « Текстильщик » – « Торпедо ». В субботу « Велес » сыграет в гостях с «Уфой», «Сочи» примет « Нижний Новгород ».

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