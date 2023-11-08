Прокуратура требует наказать топ-менеджера властей Сургута за незадекларированный автомобиль

Прокурор Сургута Леонид Балин требует мэрию Сургута провести проверку и наказать директора СПОПАТ Кирилла Киселева, к которому возникли вопросы в пору его работы директором департамента городского хозяйства.
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