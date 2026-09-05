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Опавшие яблоки каждый день собираю с земли: часть идет в дело, а часть сразу убираю с участка

Опавшие яблоки каждый день собираю с земли: часть идет в дело, а часть сразу убираю с участка

Опавшие яблоки – это не только про недосчитанный урожай, но и про скрытого врага участка. Гниющая мякоть выделяет вещества, которые привлекают полчища вредителей, становится рассадником фитофторы.

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