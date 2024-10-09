Следователя-рекордсмена по взяткам, у которого нашли 14 млрд рублей в крипте, приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу 500 млн рублей.
16 лет за рекорд
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кептицин
Почему не вешают юристов? Тем более, этого говна навалом.
Ответить
10 час.
radiofree
Надеюсь "пенсию" у него всю отберут?
Ответить
6 час.
Гульнара Гумерова
У нас продажные чиновники, силовики и военные... Если бы не это, никакая Америка не превзошла бы Россию.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии