Медвежий угол
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Медвежий угол

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16 лет за рекорд

16 лет за рекорд

Следователя-рекордсмена по взяткам, у которого нашли 14 млрд рублей в крипте, приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу 500 млн рублей.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Почему не вешают юристов? Тем более, этого говна навалом.
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10 час.
radiofree
Надеюсь &quot;пенсию&quot; у него всю отберут?
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6 час.
Гульнара Гумерова
У нас продажные чиновники, силовики и военные... Если бы не это, никакая Америка не превзошла бы Россию.
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4 час.

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