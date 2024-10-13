Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ничего не покупаю в магнитах-пятёрках - неприятные торг.точки, езжу за покупками - в гипермаркеты...Почему некоторые ...
  • Владимир Минаков
    Дружба народов - прекрасно, особенно, когда мы жили в одной стране - СССР. А сейчас это - не наш народ, а народ сосед...«Я попросила их г...
  • Alex Zim
    А вы попробуйте устроиться.Захожу я в миграц...

«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России

«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России

Avia.pro - СМИ Ох, как же мы любим плов! Ну что тут сказать? Когда я услышал про эту новость, что в Челябинске решили отмечать День народного единства узбекскими костюмами и блюдами, первым моим чувством была радость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
а ты звездуй впереди этой дуры. Ты, дебилище, совершенно не видишь разницы между узбеками в СССР и ослоебами из полудиких селений, которые сецчас понаехали под видом &quot;незаменимых специалистов&quot;. Я что то не видел ни одного чебурека-инженера, техника, или, на крайняк, слесаря. Впрочем, на АГХК трудится слесарь по ремонту технологических агрегатов- узбек, но это русский узбек, а не то чмо, которых ты тут защищаешь. Он по русски лучше тебя в 3 раза думает, пишет, говорит и руки золотые, чего не сказать про тебя
Ответить
2 час.
Александр Попов
Какой на ХРЕН ПЛОВ, дома они его видели 1-3 раза в год. На ХРЕН, ВСЕХ по домам.
Ответить
1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Дружба народов - прекрасно, особенно, когда мы жили в одной стране - СССР. А сейчас это - не наш народ, а народ соседнего государства. Такой же, как Китай, Корея, Польша...  Так организуйте в детском саду корейскую кухню - с морскими травами, креветками, рыбой, осьминогами, о собачках не забудьте. Или кухню юга Китая, с рисовой кашей, жареными кузнечиками, пресноводными... Или только с узбеками дружите?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх