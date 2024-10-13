«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России

Александр Пятнистый

а ты звездуй впереди этой дуры. Ты, дебилище, совершенно не видишь разницы между узбеками в СССР и ослоебами из полудиких селений, которые сецчас понаехали под видом "незаменимых специалистов". Я что то не видел ни одного чебурека-инженера, техника, или, на крайняк, слесаря. Впрочем, на АГХК трудится слесарь по ремонту технологических агрегатов- узбек, но это русский узбек, а не то чмо, которых ты тут защищаешь. Он по русски лучше тебя в 3 раза думает, пишет, говорит и руки золотые, чего не сказать про тебя