Avia.pro - СМИ Ох, как же мы любим плов! Ну что тут сказать? Когда я услышал про эту новость, что в Челябинске решили отмечать День народного единства узбекскими костюмами и блюдами, первым моим чувством была радость.
«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России
Комментарии
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Александр Пятнистый
а ты звездуй впереди этой дуры. Ты, дебилище, совершенно не видишь разницы между узбеками в СССР и ослоебами из полудиких селений, которые сецчас понаехали под видом "незаменимых специалистов". Я что то не видел ни одного чебурека-инженера, техника, или, на крайняк, слесаря. Впрочем, на АГХК трудится слесарь по ремонту технологических агрегатов- узбек, но это русский узбек, а не то чмо, которых ты тут защищаешь. Он по русски лучше тебя в 3 раза думает, пишет, говорит и руки золотые, чего не сказать про тебя
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2 час.
Александр Попов
Какой на ХРЕН ПЛОВ, дома они его видели 1-3 раза в год. На ХРЕН, ВСЕХ по домам.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Дружба народов - прекрасно, особенно, когда мы жили в одной стране - СССР. А сейчас это - не наш народ, а народ соседнего государства. Такой же, как Китай, Корея, Польша... Так организуйте в детском саду корейскую кухню - с морскими травами, креветками, рыбой, осьминогами, о собачках не забудьте. Или кухню юга Китая, с рисовой кашей, жареными кузнечиками, пресноводными... Или только с узбеками дружите?
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1 час.
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