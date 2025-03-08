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Татар-информ

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Лилия Галимова: «Не вижу проблемы в том, что во власти больше мужчин»

Лилия Галимова: «Не вижу проблемы в том, что во власти больше мужчин»

Почему Рустам Минниханов не любит «светить лицом»? Удаляются ли негативные комментарии в его соцсетях? Какое послевкусие оставил саммит БРИКС? Об этом в лучший из двух «гендерных» праздников «Татар-информу» рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова - селфмейд-вумен, считающая, что есть вещи, которые лучше даются мужчинам.

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