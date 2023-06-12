Politico сообщает о планах Трампа заработать $2 млн на своем суде для выборов

По информации, опубликованной в журнале Politico, бывший президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, планирует собрать два миллиона долларов пожертвований для своей предвыборной кампании путем выступления после судебного заседания по делу о незаконном владении секретными документами.
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