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Politico сообщает о планах Трампа заработать $2 млн на своем суде для выборов

Politico сообщает о планах Трампа заработать $2 млн на своем суде для выборов

По информации, опубликованной в журнале Politico, бывший президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, планирует собрать два миллиона долларов пожертвований для своей предвыборной кампании путем выступления после судебного заседания по делу о незаконном владении секретными документами.

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