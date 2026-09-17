Чеснок как средство от улиток на огороде

Улитки и слизни активно ищут пищу перед зимовкой. Прохладная и влажная погода способствует их размножению, что создает угрозу для остатков урожая на огороде.
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