С момента возобновления нашего контрнаступления на Курском направлении ежедневно приходят новости об освобождении новых населённых пунктов и продвижении русской армии вперёд.
На границе Курской области 30 бригад ВСУ. России готовят последнее вторжение? Дату назвал Шурыгин
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Для мародёров,террористов и наёмников путь в один конец - до превращения в пыль курских дорог...
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15 час.
ММ
Макс Максимов
Если это правда (про сосредоточение 30 бригад), то почему не наносится сокрушающий удар?! Никакие боеприпасы нельзя держать "про запас" в таком случае, когда на кону жизни наших солдат и населения Курской области. Что, кто-то беспокоится больше о состоянии Сумской области Украины?
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13 час.
АЗ
Александр Злыднев
"Если это правда (про сосредоточение 30 бригад), то почему не наносится сокрушающий удар?!" Полностью согласен с комментарием выше. И почему бункеры и те же укрепления не уничтожить Кинжалами, раз известно, где они находятся? Гражданских же там не!
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10 час.
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