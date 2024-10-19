На границе Курской области 30 бригад ВСУ. России готовят последнее вторжение? Дату назвал Шурыгин

МБ Михаил Бердников Для мародёров,террористов и наёмников путь в один конец - до превращения в пыль курских дорог...

ММ Макс Максимов Если это правда (про сосредоточение 30 бригад), то почему не наносится сокрушающий удар?! Никакие боеприпасы нельзя держать "про запас" в таком случае, когда на кону жизни наших солдат и населения Курской области. Что, кто-то беспокоится больше о состоянии Сумской области Украины?