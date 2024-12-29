Двое погибших, четверо в больнице. Смертельное ДТП произошло в Калманском районе

Две женщины скончались на месте аварии до приезда медиков Смертельное ДТП произошло утром 29 декабря в Калманском районе на автодороге Барнаул-Рубцовск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии