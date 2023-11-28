Муж не в курсе, что их семье помогает бывший мужчина жены

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— Прошлой зимой мы с мужем взяли квартиру в ипотеку, – рассказывает тридцатидвухлетняя Светлана. – Давно к этому шли, копили деньги, нашли отличный вариант, были счастливы… Но сразу после этого в жизни началась ерунда.