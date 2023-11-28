Моя семья. Счас...
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Муж не в курсе, что их семье помогает бывший мужчина жены

Муж не в курсе, что их семье помогает бывший мужчина жены

— Прошлой зимой мы с мужем взяли квартиру в ипотеку, – рассказывает тридцатидвухлетняя Светлана. – Давно к этому шли, копили деньги, нашли отличный вариант, были счастливы… Но сразу после этого в жизни началась ерунда.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Нечего Свете рассказывать мужу о помощи Николая и о работе с ним.Ведь между ними нет ничего.
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13 час.
Элеонора Коган
Пусть сбережёт свою семью  и не мотает мужу нервы. У Николая любимая жена и ребёнок. Пусть Свете успокоится и спокойно работает.Иначе всё рухнет.
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13 час.

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