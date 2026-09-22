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Сергей Барышев ответил жене, которая предлагала развод из-за болезни: «Все вместе сделаем, пройдём»

Сергей Барышев ответил жене, которая предлагала развод из-за болезни: «Все вместе сделаем, пройдём»

«Я тебя не люблю» — эти слова Сергей Барышев услышал от своей невесты прямо в день свадьбы. Актёр потом признавался, что они его крепко задели.

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