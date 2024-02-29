Педагог Костюкова посоветовала выбирать репетитора, который регулярно сдает ЕГЭ

Самостоятельно готовиться к ЕГЭ очень трудно, а репетитор знает формат экзамена и может указать на ошибки в формулировках, он увидит пробелы в знаниях и будет прорабатывать именно те темы, которые нужно подтянуть.
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