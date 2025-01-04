Организаторы Гонки чемпионов допустили ошибку в программах

Об этом в своем ТГ-канале рассказал спорткомментатор Дмитрий Губерниев. «Организаторы Гонки Чемпионов в Рязани начали с главного!!! Массово перепутали лыжников с биатлонистами, причем лыжников-олимпийских призеров!!! Молодцы!!!» – написал он.
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