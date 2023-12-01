Украина уходит в оборону: Зеленский приказал строить фортификационные сооружения

ВСУ начнут строительство оборонительных сооружений практически по всей линии фронта.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с военными возведение фортификационных укреплений на главных оборонительных рубежах.
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