Жители Сочи лишились доступа на один из пляжей Это Мамайка, улица Плеханова, ворота на пляж Санта-Барбара.
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Жители Сочи лишились доступа на один из пляжей Это Мамайка, улица Плеханова, ворота на пляж Санта-Барбара.