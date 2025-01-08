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Закон и Порядок

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Невоенный анализ-77. 8 января 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
&quot;Бабку жалко, да, может помереть в космосе…&quot; Будет первый космический покойник.
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11 час.
Maxim Yushkin
😃 Заодно можно создать прецедент с &quot;космическими похоронами&quot;, аналогично &quot;морским похоронам&quot;- т.е. &quot;тело- за борт&quot;!
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8 час.
Иван Еськов
Тогда гнилой америкой провоняет вся голарктика!
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5 час.

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