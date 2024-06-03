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Тульские новости

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Какие праздники отмечаются сегодня в Туле?

Какие праздники отмечаются сегодня в Туле?

3 июня туляки отметят несколько интересных праздников. Сегодня отмечается Всемирный день велосипеда. Использование велосипедов способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта.

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