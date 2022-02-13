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Древние артефакты поразительной красоты и симметрии

Древние артефакты поразительной красоты и симметрии

На территории нашей планеты проживало множество древних цивилизаций и народов, оставивших после себя большое количество артефактов, некоторые из которых сделаны настолько искусно и даже футуристично, что невольно начинаешь задумываться — а возможна ли ситуация, что технологическое развитие человечества может идти по убывающей и наши далекие предки обладали технологиями куда более совершенными, чем современное человечество? В этой статье мы поговорим о ряде необычных артефактов, которые современные исследователи называют «Дьявольскими шарами».

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